Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Heizungs- und Klimatechnikbetrieb in der Bahnhofstraße

Brilon (ots)

Zwischen dem 06.02.2026 um 16:20 Uhr bis zum 09.02.2026 um 07:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in einen Heizungs- und Klimatechnikbetrieb neben dem Briloner Bahnhof einzubrechen. Der oder die Täter versuchten, mit massiver Gewalteinwirkung durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite in den Betrieb zu gelangen. Das Fenster hielt stand, es blieb beim Versuch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Brilon unter 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

