PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rücksichtslos durch Rettungsgasse gefahren - Führerschein sichergestellt

Sundern / Arnsberg (ots)

Am 09.02.2026 um 11:10 Uhr kam es auf der B 229 zwischen Hachen und Müschede zu einer erheblichen Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Pkw-Fahrer.

Eine Rettungswagenbesatzung war mit Sonder- und Wegerechten außerorts von Hachen in Richtung Müschede unterwegs, als der Beschuldigte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor dem Rettungswagen herfuhr und die sich bildende Rettungsgasse für eigene Zwecke nutzte. Innerhalb dieser Rettungsgasse überholte er nach Zeugenangaben mehrere Fahrzeuge. Teilweise mussten entgegenkommende Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

In Müschede hielt der Fahrer zunächst an, um den Rettungswagen passieren zu lassen. Anschließend setzte er seine Fahrt mit eingeschaltetem Warnblinklicht fort und folgte dem Rettungswagen erneut unter Nutzung der Rettungsgasse.

Der Mann konnte wenig später angetroffen werden. Er gab an, seinen Sohn ins Krankenhaus gebracht zu haben, nachdem dieser sich im Kindergarten am Arm verletzt hatte. Ihm sei dort mitgeteilt worden, dass das Kind ins Krankenhaus müsse und dass es für das Kind im eigenen Auto sicherer sei als im Rettungswagen. Als er später den Rettungswagen hinter sich bemerkte, sei er davon ausgegangen, dass es sich um den Einsatz vom Kindergarten handele, und habe diesem folgen wollen.

Unabhängig davon hatte der Beschuldigte für sich entschieden, sich bewusst über die Regeln der Straßenverkehrsordnung hinwegzusetzen. Die dabei eingegangenen Risiken waren jedoch in keiner Weise zu rechtfertigen. Es bestand keine Lebensgefahr für das Kind. Durch sein Verhalten brachte der Mann zahlreiche unbeteiligte Verkehrsteilnehmer sowie die Rettungskräfte selbst in erhebliche Gefahr.

So verhält man sich nicht - insbesondere nicht, wenn kein medizinischer Notfall von lebensbedrohlicher Tragweite vorliegt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei weist erneut darauf hin: Rettungsgassen sind ausschließlich für Einsatzfahrzeuge bestimmt. Wer sie missbraucht, riskiert schwere Unfälle und konsequente strafrechtliche Folgen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:01

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Heizungs- und Klimatechnikbetrieb in der Bahnhofstraße

    Brilon (ots) - Zwischen dem 06.02.2026 um 16:20 Uhr bis zum 09.02.2026 um 07:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in einen Heizungs- und Klimatechnikbetrieb neben dem Briloner Bahnhof einzubrechen. Der oder die Täter versuchten, mit massiver Gewalteinwirkung durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite in den Betrieb zu gelangen. Das Fenster hielt stand, es ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:59

    POL-HSK: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Neheim

    Arnsberg (ots) - Am 09.02.2026 zwischen 16:15 Uhr und 18:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Müggenbergring in Neheim ein. Der oder die Täter drangen durch das Fenster ins Haus ein und öffneten mehrere Zimmertüren. Durchwühlt wurde nichts, sodass der Täter möglicherweise durch die zurückkehrenden Bewohner gestört wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:53

    POL-HSK: Verdacht der sexuellen Belästigung und Körperverletzung an Skilift in Neuastenberg

    Winterberg (ots) - Am 07.02.2026 um 15:00 Uhr beabsichtigte eine Gruppe belgischer Skitouristen im Alter zwischen zehn und 45 Jahren, an der Talstation des Skilifts in Neuastenberg in den Sessellift zu steigen. Dabei sei ihnen eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen. Diese sollen dort Beleidigungen auf Niederländisch gerufen haben. Als die Jugendlichen die Gruppe Belgier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren