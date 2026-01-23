PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Dachstuhlbrand an Vereinsheim durch fahrlässige Brandstiftung

Delbrück-Ostenland (ots)

(md) Am Donnerstag, 22. Januar kam es gegen 21.10 Uhr am Lönsweg in Delbrück-Ostenland zum Brand eines Vereinsheims. Das Feuer entstand durch fahrlässige Brandstiftung. Personen verletzten sich nicht.

Ein Zeuge hatte gegen 21.10 Uhr Knallgeräusche gehört und den Notruf abgesetzt. Bei Eintreffen der Polizei brannte der Dachstuhl des Vereinsheims, Flammen schlugen mit lauten Knallgeräuschen aus dem Dach der linken Gebäudeseite. Zeitgleich traf die Feuerwehr ein und löschte die Flammen. Im Laufe des Tages waren Renovierungsarbeiten am Vereinsheim durchgeführt worden, in deren Zusammenhang fahrlässige Brandstiftung das Feuer auslöste.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 09:44

    POL-PB: Zeugen zu Brandstiftung gesucht

    Altenbeken (ots) - (md) Unbekannte steckten an der Kuhlbornstraße in Altenbeken am Donnerstagnachmittag, 21. Januar, eine Hecke in Brand und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen Der Brand an der Hecke eines Einfamilienhauses fiel einem Nachbarn gegen 16.40 Uhr auf und er alarmierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Es entstand Sachschaden, ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 07:44

    POL-PB: Aktuell Glatteis-Massenkarambolage auf der A 44

    Bielefeld-A44-Paderborn-Marsberg-Lichtenau- (ots) - HC/In den frühen Stunden des Freitags, 23.01.2026, kam es auf der Autobahn 44 in beiden Fahrtrichtungen, zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau, aufgrund von Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kamen dabei auch Personen ums Leben. Gegen 01:30 Uhr meldeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren