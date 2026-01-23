Polizei Paderborn

POL-PB: Dachstuhlbrand an Vereinsheim durch fahrlässige Brandstiftung

Delbrück-Ostenland (ots)

(md) Am Donnerstag, 22. Januar kam es gegen 21.10 Uhr am Lönsweg in Delbrück-Ostenland zum Brand eines Vereinsheims. Das Feuer entstand durch fahrlässige Brandstiftung. Personen verletzten sich nicht.

Ein Zeuge hatte gegen 21.10 Uhr Knallgeräusche gehört und den Notruf abgesetzt. Bei Eintreffen der Polizei brannte der Dachstuhl des Vereinsheims, Flammen schlugen mit lauten Knallgeräuschen aus dem Dach der linken Gebäudeseite. Zeitgleich traf die Feuerwehr ein und löschte die Flammen. Im Laufe des Tages waren Renovierungsarbeiten am Vereinsheim durchgeführt worden, in deren Zusammenhang fahrlässige Brandstiftung das Feuer auslöste.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

