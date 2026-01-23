Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Brandstiftung gesucht

Altenbeken (ots)

(md) Unbekannte steckten an der Kuhlbornstraße in Altenbeken am Donnerstagnachmittag, 21. Januar, eine Hecke in Brand und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen

Der Brand an der Hecke eines Einfamilienhauses fiel einem Nachbarn gegen 16.40 Uhr auf und er alarmierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Es entstand Sachschaden, Personen verletzten sich nicht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

