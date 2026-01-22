Polizei Paderborn

POL-PB: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(mh) Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag, 20. Januar, auf einem Parkplatz an der Kiffelstraße in Salzkotten einen Opel Corsa beschädigt. Im Anschluss flüchtete er vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 72-jährige Inhaber des Corsas hatte das Auto um 10.45 Uhr vorwärts in einer Parkbucht abgestellt. Als er um 16.00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im hinteren linken Bereich eine Beschädigung fest. Hinweise auf den Verursacher gab es nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder zu einem möglichen Unfallauto samt Fahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell