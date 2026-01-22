Polizei Paderborn

POL-PB: Courageehrung: Zwei couragierte Zeugen für Hilfeleistung geehrt

Paderborn (ots)

(ivdh/md) Wer Mut zeigt, macht Mut. Unter diesem Leitspruch ehren der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Paderborn, Landrat Christoph Rüther, und die Abteilungsleitung Polizei, Leitende Polizeidirektorin Margit Picker, Bürgerinnen und Bürger für ihr couragiertes Verhalten. Sie setzen sich in besonderer Weise für den Schutz des Lebens, der Gesundheit, das Eigentum oder den Erhalt der Rechtsordnung ein.

Bei der ersten Courageehrung dieses Jahres am Mittwoch, 21. Januar im Kreishaus Paderborn standen Mechthild Guyens und Kai Görlach im Mittelpunkt. Mechthild Guyens rettet im November 2025 das Leben einer verletzten Frau. Kai Görlach beendete im Oktober vergangenen Jahres eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und leistete Erste Hilfe.

Mechthild Guyens hörte als unbeteiligte Passantin am 11. November am späten Vormittag einen Schrei und wurde auf folgendes Geschehen aufmerksam: Ein Mann versuchte, seine regungslose Ehefrau auf den Beifahrersitz eines Autos zu setzen.

Sie ging von einer Notlage aus, eilte herbei, begann mit der Reanimation und wählte parallel den Notruf. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte führte Mechthild Guyens die Herzdruckmassage bei der Frau durch. Im Krankenhaus wurde der Gesundheitszustand der Frau stabilisiert. Im Anschluss stellte sich heraus, dass ihr Mann ihr eine Spritze mit einer unbekannten Substanz verabreicht hatte, offensichtlich in der Absicht, seine Frau zu töten. Nur durch das beherzte Handeln von Frau Guyens überlebte die Frau, wie die Ärzte bestätigten. Der Täter ist bis dato in Untersuchungshaft.

Der 35-jährige Rettungssanitäter Kai Görlach war am Abend des 14. Oktober 2025 mit dem Fahrrad in Paderborn-Elsen unterwegs. Auf dem Gehweg der Gesselner Straße sah er zwei Männer rangelnd am Boden liegend. Beide zerrten an einem Küchenmesser. Einer hielt es am Griff fest, der andere umschloss die Klinge.

Mit lauter Ansprache forderte Görlach die Männer auf, das Messer fallenzulassen: "Ich habe das Messer mit dem Fuß zu mir geschoben und an mich genommen. Die beiden ließen voneinander ab." Anschließend versorgte er eine Gesichtsverletzung eines Beteiligten. Der couragierte Helfer forderte unbeteiligte Passanten auf, Verbandsmaterial bei Anwohnenden zu besorgen und die Polizei zu verständigen.

"Couragiertes Verhalten ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso wertvoller und ermutigender ist es, wenn Menschen sich in besonderer Weise für andere einsetzen. Sie können stolz auf sich sein!", dankte Behördenleiter Rüther den couragierten Helfern.

Der Landrat überreichte Mechthild Guyens und Kai Görlach eine Urkunde sowie eine individuell gestaltete Lampe, auf der neben dem Leitspruch und dem Namen des Geehrten auch das Datum des Ereignistages sowie der Tag der Courageehrung eingraviert wurde.

