Polizei Paderborn

POL-PB: LKW-Fahrer touchiert Auto und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(mh) Der Fahrer eines LKWs hat mit seinem Fahrzeug am Dienstag, 20. Januar, auf der Marktstraße in Salzkotten vermutlich ein parkendes Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der LKW soll gegen 11.40 Uhr von der Lange Straße aus in Richtung Vielser Straße unterwegs gewesen sein und dabei die linke Seite eines in einer Parkbucht abgestellten VW Caddys touchiert haben. Ohne anzuhalten und sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, sei der Fahrer dann nach links in die Vielser Straße abgebogen.

Der LKW soll grün gewesen sein und eine Ladefläche mit einem Ladekran besessen haben. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem LKW, dessen Fahrer oder zu dem Unfall geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell