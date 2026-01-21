PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: LKW-Fahrer touchiert Auto und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(mh) Der Fahrer eines LKWs hat mit seinem Fahrzeug am Dienstag, 20. Januar, auf der Marktstraße in Salzkotten vermutlich ein parkendes Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der LKW soll gegen 11.40 Uhr von der Lange Straße aus in Richtung Vielser Straße unterwegs gewesen sein und dabei die linke Seite eines in einer Parkbucht abgestellten VW Caddys touchiert haben. Ohne anzuhalten und sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, sei der Fahrer dann nach links in die Vielser Straße abgebogen.

Der LKW soll grün gewesen sein und eine Ladefläche mit einem Ladekran besessen haben. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem LKW, dessen Fahrer oder zu dem Unfall geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 08:57

    POL-PB: Radler verletzt sich leicht bei Zusammenstoß mit Pkw

    Paderborn (ots) - (md) Im Einmündungsbereich der Straße an der Talle zum Schwabenweg kam es am Dienstag, 20. Januar zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer, bei dem der Radler sich leicht verletzte. Der 69 Jahre alte Mann war mit seinem Pedelec auf dem Radweg An der Talle in Richtung Marienloh unterwegs und wollte bei Grünlicht die Einmündung Schwabenweg passieren. Zeitgleich bog ein ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:18

    POL-PB: Fahrrad von elfjährigem Kind erpresst - Zwei Jugendliche unter Tatverdacht

    Paderborn (ots) - (mh) Zwei Jugendliche stehen im Verdacht am frühen Montagnachmittag, 19. Januar, ein Kind auf der Benhauser Straße in Paderborn beraubt zu haben. Der elfjährige Junge war gegen 13.50 Uhr mit einem Fahrrad in Richtung Berliner Ring unterwegs. Kurz hinter dem Bahnübergang hielten ihn zwei Jugendliche an und forderten die Herausgabe des Fahrrads. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren