PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Radler verletzt sich leicht bei Zusammenstoß mit Pkw

Paderborn (ots)

(md) Im Einmündungsbereich der Straße an der Talle zum Schwabenweg kam es am Dienstag, 20. Januar zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer, bei dem der Radler sich leicht verletzte.

Der 69 Jahre alte Mann war mit seinem Pedelec auf dem Radweg An der Talle in Richtung Marienloh unterwegs und wollte bei Grünlicht die Einmündung Schwabenweg passieren. Zeitgleich bog ein 59-jähriger Mann mit seinem Mercedes von der Straße An der Talle nach links in den Schwabenweg ein und es kam zum Zusammenstoß.

Der Radler, der keine Helm trug, verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 900 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 09:18

    POL-PB: Fahrrad von elfjährigem Kind erpresst - Zwei Jugendliche unter Tatverdacht

    Paderborn (ots) - (mh) Zwei Jugendliche stehen im Verdacht am frühen Montagnachmittag, 19. Januar, ein Kind auf der Benhauser Straße in Paderborn beraubt zu haben. Der elfjährige Junge war gegen 13.50 Uhr mit einem Fahrrad in Richtung Berliner Ring unterwegs. Kurz hinter dem Bahnübergang hielten ihn zwei Jugendliche an und forderten die Herausgabe des Fahrrads. Als ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:47

    POL-PB: Alleinunfall mit zwei Leichtverletzten

    Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf der Münsterstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Samstagnachmittag, 17. Januar, zwei Verkehrsteilnehmerinnen leichte Verletzungen zugezogen. Die 57-jährige Fahrerin eines KIA Picanto war gegen 16.00 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Richtung Paderborn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren