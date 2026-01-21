Polizei Paderborn

POL-PB: Radler verletzt sich leicht bei Zusammenstoß mit Pkw

Paderborn (ots)

(md) Im Einmündungsbereich der Straße an der Talle zum Schwabenweg kam es am Dienstag, 20. Januar zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer, bei dem der Radler sich leicht verletzte.

Der 69 Jahre alte Mann war mit seinem Pedelec auf dem Radweg An der Talle in Richtung Marienloh unterwegs und wollte bei Grünlicht die Einmündung Schwabenweg passieren. Zeitgleich bog ein 59-jähriger Mann mit seinem Mercedes von der Straße An der Talle nach links in den Schwabenweg ein und es kam zum Zusammenstoß.

Der Radler, der keine Helm trug, verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 900 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell