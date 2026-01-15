PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei durchsucht sieben Objekte nach Gemeinschädlicher Sachbeschädigung

Berlin / Brandenburg (ots)

Mittwochmorgen durchsuchten Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei in vier Berliner Bezirken und einer brandenburgischen Gemeinde die Wohnungen von sieben Männern wegen des Verdachts der Gemeinschädlichen Sachbeschädigung.

Am 30. Oktober 2025, gegen 23:55 Uhr, entdeckten Zivilkräfte der Bundespolizei eine Gruppe von ca. 10 Personen, wie sie gemeinschaftlich einen S-Bahnwaggon während des fahrplanmäßigen Halts des Zuges im Bahnhof Messe Süd auf einer Fläche von 40 Quadratmetern besprühten. Anschließend flüchteten sie mit drei Fahrzeugen in das umliegende Straßenland. Die eingesetzten Kräfte konnten ein PKW gestoppt und die vier Insassen vorläufig festnehmen.

Zu diesem Ermittlungsverfahren ordnete das Amtsgericht Tiergarten die Durchsuchung der Wohnräume von sieben verdächtigen Personen an. Dabei stellten die Einsatzkräfte bei den zwischen 16 und 26 Jahre alten Männern diverse Sprayer-Utensilien, Speichermedien sowie Skizzen und Mobiltelefone fest, welche sie als Beweismittel sicherstellten. Zusätzlich fanden die Beamtinnen und Beamten Pyrotechnik und eine Schreckschusswaffe in einer der Wohnungen auf.

Die Bundespolizei leitete zu den Zufallsfunden weitere Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz gegen den 16-jährigen Deutschen ein.

Nach Abschluss der Maßnahmen beließen die Bundespolizisten die teilweise vor Ort angetroffenen Tatverdächtigen auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 14:26

    BPOLD-B: Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

    Brandenburg - Erkner (ots) - Sonntagmorgen nahm die Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer vorläufig fest, die zuvor eine Bahn am Bahnhof Erkner besprüht hatten. Gegen 4 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die gegenwärtige Besprühung eines Wagens im Bahnhof Erkner auf einer Gesamtfläche von etwa acht Quadratmetern. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen das Duo kurz darauf vorläufig fest und ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:12

    BPOLD-B: Festnahme nach Messerbedrohung am S-Bahnhof Sonnenallee

    Berlin - Neukölln (ots) - Mittwochabend nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann am S-Bahnhof Sonnenallee fest, nachdem dieser Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG mit einem Messer bedroht und körperlich angegriffen haben soll. Gegen 21:30 Uhr soll sich ein Mann am S-Bahnhof Sonnenallee aggressiv verhalten haben. Als Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG den ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:25

    BPOLD-B: Schwerer Bandendiebstahl - Bundespolizei nimmt vier Tatverdächtige fest

    Angermünde (ots) - In der Nacht zu Dienstag nahmen Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei vier Männer am Bahnhof Pinnow vorläufig fest, nachdem diese gemeinschaftlich vier Baucontainer aufgebrochen hatten und versuchten diverse Werkzeuge zu entwenden. Gegen 2:15 Uhr informierte ein Bürger die Bundespolizeiinspektion Angermünde über mehrere Personen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren