Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei nimmt nach Kabeldiebstählen drei Männer fest und sucht in einem weiteren Fall Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Kabeldiebstahl an der Sennelagerstraße in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Bei einem weiteren Kabeldiebstahl an der Riemekestraße erwischte die Polizei drei Tatverdächtige auf frischer Tat.

In der Nacht zu Freitag, 23. Januar, meldete sich ein Zeuge gegen 00.30 Uhr über den Notruf, da er in einem Gebäude an der Riemekestraße verdächtige Geräusche wahrgenommen hatte. Die Polizei umstellte das Gelände und entdeckte in den Räumen schließlich drei Männer, die gerade dabei waren, Kupferkabel für den Abtransport bereit zu legen. Bei ihnen handelt es sich um einen 37-Jährigen und einen 35-Jährigen aus Geseke sowie um einen 41-Jährigen aus Paderborn. Alle drei Tatverdächtigen sind deutsche Staatsangehörige. Die Polizei nahm die drei Männer vorläufig fest.

Einen weiteren Kabeldiebstahl meldete ein Zeuge an der Sennelagerstraße. Unbekannte Täter beschädigten bereits zwischen Dienstag, 06. Januar, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 07. Januar, 12.00 Uhr, einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Sie durchtrennten verlegte Kabel einer Photovoltaikanlage. Für den Abtransport und die anschließende Flucht müssen sie ein Transportfahrzeug genutzt haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Der Diebstahl fiel erst jetzt auf. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist Stand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu dem Diebstahl an der Sennelagerstraße sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

