Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelec in Herdringen entwendet

Arnsberg (ots)

Zwischen dem 11.02.2026 um 15:30 Uhr und dem 12.02.2026 um 05:25 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem abgeschlossenen Carport in Herdringen in der Straße "An der Freilichtbühne". Der oder die Täter entwendeten ein hochwertiges Pedelec und flohen in unbekannte Richtung. Das schwarze Pedelec mit Carbon-Rahmen war wegen eines angebrachten Fahrradschlosses nicht rollfähig. Der Täter muss das Fahrrad getragen haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

