LPI-G: (G) Kellereinbruch ohne Beuteschaden (0035229/2026)
Gera (ots)
Gera. Zwischen dem 18.01.2026 und 09.02.2026 beschädigten bislang unbekannte Täter die Schließvorrichtung eines Kellerabteils in der Ernst-Abbe-Straße. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Es entstand geringer Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)
