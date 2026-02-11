PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Kellereinbruch ohne Beuteschaden (0035229/2026)

Gera (ots)

Gera. Zwischen dem 18.01.2026 und 09.02.2026 beschädigten bislang unbekannte Täter die Schließvorrichtung eines Kellerabteils in der Ernst-Abbe-Straße. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Es entstand geringer Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

