Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ergänzung zu: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Dortmund vom 13.02.2026 nach versuchtem Tötungsdelikt in Meschede

Meschede (ots)

Nach dem versuchten Tötungsdelikt in der Nacht auf Freitag in Meschede hat sich am späten Nachmittag ein Tatverdächtiger gestellt. Es handelt es sich um einen 19-jährigen, deutschen Staatsangehörigen aus Meschede. Er ist polizeilich bereits wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hat einen Haftbefehlsantrag wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gestellt. Der Tatverdächtige wird morgen dem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Angaben können bis auf Weiteres nicht erteilt werden.

