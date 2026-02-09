PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit hohem Schaden - Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend (06.02.2026, 23:30 Uhr) kam es auf der 
Neviandtstraße in Elberfeld zu einem Verkehrsunfall mit hohem 
Sachschaden.

Ein 21-Jähriger war mit seinem BMW 3er auf der Viehhofstraße 
unterwegs. Unterhalb der Brücke im Bereich der Bushaltestelle "In der
Ossenbeck" verlor er aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle 
über sein Fahrzeug und prallte in einer Linkskurve gegen einen Baum.

Dabei erlitten der 21-Jährige sowie seine Beifahrer im Alter von 
jeweils 19 Jahren Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

Am Fahrzeug und dem Baum entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 
circa 24.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 
20-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt haben 
könnte.

Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

