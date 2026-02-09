Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit hohem Schaden - Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend (06.02.2026, 23:30 Uhr) kam es auf der Neviandtstraße in Elberfeld zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 21-Jähriger war mit seinem BMW 3er auf der Viehhofstraße unterwegs. Unterhalb der Brücke im Bereich der Bushaltestelle "In der Ossenbeck" verlor er aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in einer Linkskurve gegen einen Baum. Dabei erlitten der 21-Jährige sowie seine Beifahrer im Alter von jeweils 19 Jahren Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Am Fahrzeug und dem Baum entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 24.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 20-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt haben könnte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell