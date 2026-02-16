POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Freienohl

Marsberg (ots) - Am 13.02.2026, gegen 22:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen 3er BMW die B7 zwischen Niedermarsberg und Bredelar. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Buschwerk. Ein Zeuge stellte den verunfallten Wagen fest, bei dem die Scheinwerfer und die Scheibenwischer noch eingeschaltet waren und einige Airbags ausgelöst hatten. Es befand sich jedoch kein Fahrer im ...

mehr