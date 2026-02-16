Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Freienohl
Meschede (ots)
Am 14.02.2026 um 15:20 Uhr befuhr in 83-jähriger Arnsberger die Straße Breiter Weg in Richtung Bahnhofstraße. In der Rechtskurve zwischen Breiter Weg und Konrad-Adenauer-Straße kam der Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte frontal gegen ein Brückengeländer und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
