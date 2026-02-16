PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Freienohl

Meschede (ots)

Am 14.02.2026 um 15:20 Uhr befuhr in 83-jähriger Arnsberger die Straße Breiter Weg in Richtung Bahnhofstraße. In der Rechtskurve zwischen Breiter Weg und Konrad-Adenauer-Straße kam der Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte frontal gegen ein Brückengeländer und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 08:39

    POL-HSK: umgekippter Schweinetransporter

    Brilon-Alme (ots) - Am 14.02.2026, gegen 10:50 Uhr, kam ein LKW Gespann aufgrund von Straßenglätte auf der Straße Loh nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch kippte der mit 80 lebenden Schweinen beladene Anhänger um. Die Feuerwehr befreite die Tiere aus dem Anhänger. Die Schweine wurden in einem provisorischen Gehege durch eine Mitarbeiterin des Kreis Veterinäramtes und eine Tierärztin betreut. Nur wenige Schweine ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 08:35

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Flucht

    Marsberg (ots) - Am 13.02.2026, gegen 22:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen 3er BMW die B7 zwischen Niedermarsberg und Bredelar. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Buschwerk. Ein Zeuge stellte den verunfallten Wagen fest, bei dem die Scheinwerfer und die Scheibenwischer noch eingeschaltet waren und einige Airbags ausgelöst hatten. Es befand sich jedoch kein Fahrer im ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 19:31

    POL-HSK: Ergänzung zu: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Dortmund vom 13.02.2026 nach versuchtem Tötungsdelikt in Meschede

    Meschede (ots) - Nach dem versuchten Tötungsdelikt in der Nacht auf Freitag in Meschede hat sich am späten Nachmittag ein Tatverdächtiger gestellt. Es handelt es sich um einen 19-jährigen, deutschen Staatsangehörigen aus Meschede. Er ist polizeilich bereits wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren