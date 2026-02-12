Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Reisende in Zug bestohlen - Tatverdächtiger identifiziert

Jena, Jena-Paradies Bahnhof (ots)

Eine 28-jährige Frau meldete sich am Mittwoch bei der Bundespolizei und gab an, dass ihr in einer Bahn auf dem Abschnitt zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Jena-Paradies ein Rucksack und eine Tasche gestohlen worden sei.

Über die Sichtung des Videomaterials des Haltepunktes konnte ein Verdächtiger ausfindig gemacht werden, der hektisch den betreffenden Zug verlassen und etwas unter seiner Jacke versteckt hat.

Zusammen mit Kräften der Jenaer Polizei konnte der Mann im Umfeld des Bahnhofes ausfindig gemacht werden. Das Stehlgut konnte bisher nicht aufgefunden werden, jedoch ein Dokument der geschädigten Frau.

Die Bundespolizei ermittelt gegen den 24-jährigen, italienischen Tatverdächtigen wegen des Anfangsverdachts eines Diebstahls.

Das Opfer gab an, den Rucksack und eine kleine Tasche auf ihrem Nachbarsitz abgestellt zu haben. Ein kurzer Schlaf und Unaufmerksamkeit bilden oft die Grundlage für Diebe, die auf derartige Situationen warten und dann die Gunst der Stunde nutzen. Geben Sie stets Acht auf ihre wertigen und wichtigen Sachen, damit es Langfingern nicht so leicht gemacht wird.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell