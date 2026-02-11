Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Brandstiftung in Zugtoilette am Tag des Feuerlöschers

Breternitz, Bahnhof Breternitz (ots)

Es gibt diese Kalendertage, die ein bestimmtes Thema in den Fokus rücken sollen. Am 10. Februar wird der Brandschutz besonders beleuchtet. Es klingt fast ironisch, dass ein Feuerlöscher gestern in einem Sachverhalt zum Einsatz kam, der die Bundespolizei am Bahnhaltepunkt Breternitz im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt beschäftigt hat.

Durch die Erfurter Bahn wurde die Bundespolizei am Dienstag gegen 17:00 Uhr darüber informiert, dass in einer Regionalbahn, die auf dem Weg von Saalfeld nach Blankenstein war, ein Müllbehältnis brennt.

Der Zug wurde beim Halt in Breternitz gestoppt. Der couragierte Triebfahrzeugführer löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Auf Grund der Rauchentwicklung mussten die neun Reisenden die Bahn verlassen.

Es konnte vor Ort ermittelt werden, dass ein 51-jähriger Deutscher im Verdacht steht, den Brand mit einer Zigarette verursacht zu haben. Er gab an, in der Toilette geraucht zu haben.

Eine 14-Jährige und der Tatverdächtige sowie seine ehemalige Lebensgefährtin klagten über Kreislaufprobleme und Atemnot. Zum Haltepunkt kamen mehrere Rettungswagen und die drei Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Zug wurde außer Betrieb genommen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

