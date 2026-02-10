PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Hungrigen Dieb im Hauptbahnhof erwischt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

An den großen Bahnhöfen gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich zu verpflegen. Falls einen der Hunger überkommt, steht man einer schier endlosen Auswahl an Speisen und Getränken gegenüber.

Für einen Wrap, gefüllt mit Tomaten und Mozzarella, hat sich am Montagnachmittag ein Mann entschieden. In einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes traf er seine Auswahl, öffnete die Verpackung und verspeiste diesen. Den Laden verließ er, ohne für den Snack zu zahlen. Ein Zeuge informierte die Bundespolizei, die den 36-Jährigen Mann noch im Hauptbahnhof stellen konnte. Der Eritreer gab die Tat zu.

Für einen Gegenwert von 2.49 Euro hat er sich eine Strafanzeige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen eingehandelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

