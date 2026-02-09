PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Autofahrerin missachtet schließende Schranke

Plaue (ots)

Sich schließende Schranken an einem Bahnübergang bedeuten für alle Verkehsteilnehmenden unmissverständlich, dass in Kürze eine Bahndurchfahrt erfolgen wird, zumal rote Lichtzeichen den Schließvorgang auch ankündigen. Dass man diese Signale besser nicht missachtet, gehört zum Einmaleins der Gefahrenprävention.

Eine 47-Jährige ignorierte am Sonntagvormittag diese deutlichen Warnzeichen und querte einen Bahnübergang in Plaue, trotz sich schließender Schrankenanlage. Glück hatte sie, weil es ihr rechtzeitig gelang, dieses riskante und lebensgefährliche Manöver abzuschließen. Pech hatte sie allerdings, weil eine Streife der Bundespolizei gerade vor Ort war.

Die Deutsche wurde angehalten und belehrt. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Mit einer derartigen Aktion gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer Kollision zwischen PKW und Bahn. Die Folgen möchte man sich nicht ausmalen. Die Bundespolizei rät daher, sich Bahnübergängen stets mit Vorsicht zu nähern und Signale zwingend zu beachten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

