BPOLI EF: Kabelschnitte bei Artern schränken Bahnverkehr ein - Tatverdächtige gestellt

Artern, Bahnstrecke Erfurt - Sangerhausen (ots)

Reisende, die am Freitagnachmittag um kurz nach 14:00 Uhr mit einer Regionalbahn vom Erfurter Hauptbahnhof in Richtung Sangerhausen reisen wollten, wurden per Durchsage im Zug darüber informiert, dass die Fahrt in Bretleben vorzeitig enden würde. Als Ursache wurde ein polizeilicher Einsatz genannt.

Wenige Minuten vorher, um 14:22 Uhr, wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt durch die Deutsche Bahn darüber informiert, dass nahe der Ortslage Artern im Landkreis Kyffhäuser eine Betriebsstörung an einem Bahnübergang aufgelaufen sei und der Verdacht bestünde, dass Kabel beschädigt worden sein könnten.

Aus dem Bundespolizeirevier Nordhausen kamen Kräfte zum Einsatz, die auf der Anfahrt zum Bahnübergang südlich von Artern bereits Fahrzeugspuren auf einem verschneiten Feldweg erkannt haben. Ein Kleinwagen mit polnischen Kennzeichen, das den Beamten entgegenkam, wurde gestoppt und die drei rumänischen Insassen überprüft. Sie waren in der Vergangenheit bereits wegen Diebstahlshandlungen polizeilich in Erscheinung getreten. Im Fahrzeug führten sie industrielle Bolzenschneider mit sich.

Vor Ort stellten die Bundespolizisten geöffnete Kabelschächte und durchtrennte Signalkabel fest.

Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser unterstützten die Maßnahmen.

Am Tatort wurden durch den Ermittlungsdienst zahlreiche Spuren gesichert. Bei den dringend Tatverdächtigen wurden DNA-Proben entnommen. Der polizeiliche Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden an.

Die Kabelschnitte sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dafür verantwortlich, dass es auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Sangerhausen immer noch zu Beeinträchtigungen kommt.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die drei 23- bis 28-jährigen Rumänen wegen der Störung öffentlicher Betriebe und Sachbeschädigung.

