Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogenmix im Blut

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.01.2026 um 19:45 Uhr wurde ein 29-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem E-Bike in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser leicht mit seinem Gefährt schwankte. Der Grund für die Fahrweise konnte schnell gefunden werden, da dieser unter Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Ferner zeigte dieser im Verlauf der Kontrolle deutliche Ausfallerscheinungen hinsichtlich Betäubungsmittel. Da das E-Bike, welches ohne Muskelkraft, betrieben werden kann, über keinen Versicherungsschutz und durch den Neustadter bereits im November des letzten Jahres zur Begehung gleichgelagerter Delikte genutzt wurde, wurde dieses mit dem Ziel der Einziehung und Verwertung sichergestellt. Dem 29-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf den Mann erneut mehrere Strafverfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell