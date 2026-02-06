Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Taschendieb am Erfurter Hauptbahnhof ertappt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Da hatte eine Frau Glück im Unglück. Als sie am Donnerstagabend den Erfurter Hauptbahnhof verließ, nutzte ein Mann die Gelegenheit und zog ihr das Smartphone aus einer Hostentasche heraus.

Der Dieb wurde bei seiner Tat beobachtet. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn hielten den sichtlich überraschten Mann bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei fest.

Das Handy wurde der Frau noch vor Ort zurückgegeben. Der 33-jährige Deutsche durfte den Tatort auf freien Fuß verlassen, jedoch nicht ohne eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Das ging noch einmal gut aus. Doch zeigt sich eben auch, dass Gelegenheit sprichwörtlich Diebe schafft. Wertige Gegenstände, wie zum Beispiel teure Smartphones, sollten besser geschützt werden, um es Langfingern auf ihrem Beutezug nicht all zu leicht zu machen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell