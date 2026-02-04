Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ticketbetrug und Körperverletzung im Hauptbahnhof Gera angezeigt

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Ein Thüringenticket der Deutschen Bahn gilt, wie es der Name vermuten lässt, eben nicht nur begrenzt für Fahrten im hiesigen Freistaat, sondern auch in Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Ein Trio nutze ein solches Ticket am gestrigen Abend, um mit einer Regionalbahn von Leipzig nach Gera zu fahren. Die 32-jährige Frau und ihre 33- sowie 30-jährigen Begleiter zeigten bei der Fahrscheinkontrolle eine Bildschirmkopie des digitalen Tickets. Das eingesetzte Zugpersonal hatte erhebliche Zweifel an der Echtheit und somit auch der Gültigkeit dieser Fahrtberechtigung. Beim Halt des Zuges in Gera wurde eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen.

Eine technische Auslesung des Tickets war nicht möglich. Auf Grund des Anfangsverdachts einer Betrugshandlung wurde gegen die Deutschen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Fahrt endete für das Trio am Hauptbahnhof in Gera.

Die 32-Jährige gab zudem an, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt in der genutzten Regionalbahn durch einen unbekannten Mann geschlagen worden sei. Hierzu hat die Bundespolizei Daten erhoben. Der beschriebene Tatverdächtige konnte zu einem späteren Zeitpunkt durch die Beamten am Hauptbahnhof Gera ausfindig und namhaft gemacht werden. Gegen ihn wird nun ebenfalls ermittelt.

