Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere iPhones aus Geschäft entwendet

Mühlhausen (ots)

Aus einem Fachgeschäft am Kreuzgraben wurden am Montagmittag insgesamt vier Mobiltelefone des Herstellers Apple in verschiedenen Ausstattungsvarianten entwendet. Zwei derzeit Unbekannte betraten gegen 13 Uhr das Geschäft und rissen die Telefone aus den Befestigungen. anschließend rannten sie mir dem Beutegut in unbekannte Richtung davon.

Die Täter wurden wie folgt beschreibt:

   - beide männlichen Geschlechts
   - scheinbares Alter 25 - 35 Jahre
   - arabischer Phänotyp
   - dunkel gekleidet
   - ein Täter trug eine silberne Jacke.

Der entstandene Beuteschaden beträgt mehr als 4500 Euro. Der Sachschaden wird auf mehr als 200 Euro geschätzt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und nahmen die Ermittlungen auf. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 028274

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

