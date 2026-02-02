PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tieranhänger gekippt

Großwelsbach (ots)

Ein umgekippter Tieranhänger sorgte am Montagmorgen im Unstrut-Hainich-Kreis für einen Einsatz der Polizei. Ein Fahrzeugführer war mit seinem Pkw und dem Tieranhänger auf der Hauptstraße in Großwelsbach unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schaukelte sich der mit einem Dutzend Schweinen beladene Anhänger auf und kippte schließlich. Ein Schwein flüchtete zunächst, konnte aber wieder eingefangen werden. Ein weiteres Tier wurde den ersten Erkenntnissen nach durch den Unfall verletzt. Alle Tiere konnten schließlich weiter transportiert und deren Gesundheitszustand durch einen Tierarzt geprüft werden. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:55

    LPI-NDH: Betrügern aufgesessen - mehrere zehntausend Euro erbeutet

    Nordhausen (ots) - Ein Nordhäuser ist am Sonntag Onlinebetrügern aufgesessen. Unbekannte täuschen dem Mann vor, dass sie Mitarbeiter seiner Hausband seien und fragten Transaktionsnummern (TAN) ab. Mit diesen tätigten sie Kontobuchungen von mehr als zehntausend Euro. Dem Geschädigten kam dieses komisch vor, sodass er sich an die Polizei wandte. Sofort sperrte der Mann sein Konto, um weitere Zugriffe auf das Konto zu ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:52

    LPI-NDH: Einbrecher sucht Unternehmen heim

    Nordhausen (ots) - Ein derzeit unbekannter Täter suchte am Samstag in der Zeit von 19.50 Uhr bis 23.30 Uhr ein Firmengelände an der Kohnsteinbrücke im Ortsteil Salza heim. In das Betriebsgebäude drang der Unbekannte gewaltsam ein und durchsuchte anschließend die Büroräume. Aus den dort befindlichen Schränken wurden Wertgegenstände im Wert von mehr als eintausend Euro entwendet. Durch den Einbruch ist ein ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 09:28

    LPI-NDH: Mit Verkehrszeichen kollidiert

    Sondershausen (ots) - Mehr als 4000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag in Sondershausen ereignete. Ein Autofahrer war gegen 17.45 Uhr auf der August-Bebel-Straße unterwegs und beabsichtigte, auf die Erfurter Straße aufzufahren. Am Kreisverkehr kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand. Der Pkw war nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren