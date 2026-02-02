Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tieranhänger gekippt

Großwelsbach (ots)

Ein umgekippter Tieranhänger sorgte am Montagmorgen im Unstrut-Hainich-Kreis für einen Einsatz der Polizei. Ein Fahrzeugführer war mit seinem Pkw und dem Tieranhänger auf der Hauptstraße in Großwelsbach unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schaukelte sich der mit einem Dutzend Schweinen beladene Anhänger auf und kippte schließlich. Ein Schwein flüchtete zunächst, konnte aber wieder eingefangen werden. Ein weiteres Tier wurde den ersten Erkenntnissen nach durch den Unfall verletzt. Alle Tiere konnten schließlich weiter transportiert und deren Gesundheitszustand durch einen Tierarzt geprüft werden. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell