Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher sucht Unternehmen heim

Nordhausen (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter suchte am Samstag in der Zeit von 19.50 Uhr bis 23.30 Uhr ein Firmengelände an der Kohnsteinbrücke im Ortsteil Salza heim. In das Betriebsgebäude drang der Unbekannte gewaltsam ein und durchsuchte anschließend die Büroräume. Aus den dort befindlichen Schränken wurden Wertgegenstände im Wert von mehr als eintausend Euro entwendet. Durch den Einbruch ist ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen und sicherten Spuren am Tatort. Hinweise zur Tat und den Täter nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

