Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere hundert Euro an Betrüger verloren

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen wurde eine Frau in der vergangenen Woche Opfer von Betrügern. Über eine Plattform in den sozialen Medien kontaktierte sie eine vermeintliche Hundevermittlungsagentur, um den Kauf eines Welpen zu vereinbaren. Im weiteren Verlauf überwies die Geschädigte mittels Zahlungskarten mehrere hundert Euro an die Betrüger, ohne dass die Geschädigte den Hund erhielt. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und rät, stets misstrauisch zu sein. Geben Sie niemals PIN, TAN, Sicherheitscodes von Zahlungskarten, Passwörter oder andere sensible Daten weiter.

