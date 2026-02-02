Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbrüche in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Nordhausen durch unbekannte Täter zu mehreren Kellereinbrüchen im Bereich der Semmelweisstraße und des Kornmarkts. Hierbei gingen die Täter zumeist immer gleich vor. Zunächst verschafften sich die Diebe auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Gebäuden und letztlich auch in die Kellerbereiche. Dort angelangt, brachen die Täter die Türen der Kellerverschläge gewaltsam auf. Anschließend entwendeten die Diebe diverse Sachen, wie Werkzeug, Angelzubehör oder auch elektronische Geräte. Nach dem Diebstahl entfernten sich die Täter unerkannt. Die Höhe des erlangten Beuteguts beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

