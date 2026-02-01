Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht!

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Samstag, 31.01.2026 um 00:30 Uhr ereignete sich im Gewerbegebiet von Leinefelde in der Zeißstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der Fahrzeugführer eines grauen PKW VW Passat mit polnischer Zulassung befuhr zur Unfallzeit die Ernemannstraße in Richtung Zeißstraße. Im Kreuzungsbereich Ernemannstraße - Zeißstraße missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt eines auf der Zeißstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten PKW Audi. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall schleuderten beide Fahrzeuge auf ein nahegelegenes Grundstück und kamen dort in einem Gebüsch zum Stehen. Die Fahrzeugführerin des PKW Audi wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aus dem unfallbeteiligten VW Passat stiegen nach dem Unfall 4 männliche Personen aus und verließen fußläufig die Unfallstelle stadteinwärts. Es ist zu vermuten, dass in unmittelbarer Nähe ein weiteres Fahrzeug auf die 4 Insassen des Passat wartete und die Personen dieses Fahrzeug bestiegen und sich dann unerlaubt entfernten. Durch Beamte der PI Eichsfeld erfolgte eine umfangreiche Unfallaufnahme vor Ort und die Einleitung weiterer Ermittlungen. Zeitgleich wurde ein Einbruchsversuch in eine nahegelegene Firma bekannt. Eine Tatbeteiligung mit dem am Unfall beteiligten VW Passat ist wahrscheinlich und ebenfalls in die Ermittlungen mit einbezogen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat zur angegebenen Unfallzeit, beziehungsweise unmittelbar nach dem Unfall verdächtige Personen festgestellt, welche fluchtartig die Unfallstelle verlassen haben? Wurden Personen gesehen, die ein weiteres Fahrzeug bestiegen haben, welches sich von der Unfallstelle entfernt hat? Ist jemandem unmittelbar vor dem Unfall oder auch in der zurückliegenden Zeit der unfallbeteiligte VW Passat in Leinefelde aufgefallen? Kann jemand Hinweise zu Insassen und dem Nutzer des Fahrzeuges geben? Jeder Hinweise kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein!

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden.

Aktenzeichen: VUS/0026526/2026

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell