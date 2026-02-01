PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Büttstedt (ots)

Am Samstag, 31.01. um 22:40 Uhr wurde der Fahrzeugführer eines Transporter in der Ortslage Büttstedt im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Beim 43jährigen Fahrer zeigten sich während der Kontrolle Auffälligkeiten, die den Verdacht der vorherige Aufnahme von alkoholischen Getränken und auch Drogen begründeten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte im Ergebnis 0,64 Promille, der ebenfalls durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Was folgte war eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren