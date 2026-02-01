LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Sondershausen (ots) - Am 31.01.2026 um 15:30 Uhr erhielt eine 75-jährige Frau aus Sondershausen einen Anruf, in dem ihr eine angebliche Information eines großen Online-Versandhandels mitgeteilt wurde. Nach Schilderung des Anrufers sei es zur Bestellung von zwei Laptops gekommen. Die Dame sollte diese nun durch Tastendruck bestätigen, sodass der Gesamtbetrag über ihr Kundenkonto abgebucht werden kann. Die Frau war derart überrascht von dem Anruf, dass sie tatsächlich ...

mehr