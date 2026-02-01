Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss am Steuer eines PKW
Leinefelde-Worbis (ots)
Bereits am Freitag, 30.01.2026 um 22:35 Uhr wurde ein 22jähriger Fahrzeugführer in Leinefelde, Zentraler Platz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es zeigte sich, dass der Fahrer vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte, denn anders ließ sich das Ergebnis des durchgeführten Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,02 Promille nicht erklären. Aufgrund des Wertes knapp unterhalb der absoluten Fahruntüchtigkeit, die ab 1,1 Promille rechtlich festgeschrieben ist, erfolgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens. Zur Sicherung des Verfahrens folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt.
