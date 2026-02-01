PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter überführt

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 31.01.2026 begab sich ein Mann zu einem Geschäft in Nordhausen in der Bochumer Straße/Ecke Martin-Niemöller-Straße und entnahm kurzerhand mehrere Pullover von einem Aufsteller im Außenbereich. Leider wurde die Polizei erst einige Minuten nach dem Vorfall hinzugezogen, weshalb eine Nahbereichsprüfung keinen Erfolg brachte. Glücklicherweise hatte eine couragierte Passantin, die den Täter beobachtet hatte, diesen mit ihrem Handy aufgenommen. Somit lag eine sehr gute Täterbeschreibung vor. Am Sonntag, den 01.02.2026 erkannten Polizeibeamte gegen 09:50 Uhr einen Mann in der Parkallee in Nordhausen, welcher äußerlich gut auf die Täterbeschreibung passte. Der Verdacht erhärtete sich bei dessen Kontrolle. Der 32jährige wurde als Beschuldigter belehrt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden 11 Pullover im Wert von 190,- Euro aufgefunden und sichergestellt. Auch die Jacke, die er zur Tatzeit trug, konnte gefunden werden. Die Polizei bedankt sich bei der mutigen Bürgerin, welche blickig gewesen ist und aus sicherer Entfernung die Fotos vom Täter nach der Tatbegehung angefertigt hatte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

