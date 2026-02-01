Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht im Landkreis unterwegs

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 31.01.2026 wurde um 10:45 Uhr ein 31jähriger Fahrer eines Pkw Opel in Nordhausen in der Kasseler Landstraße von Polizeibeamten kontrolliert. Die Beamten konnten ihren Verdacht mit einem Drogenvortest untermauern, dieser verlief positiv auf mehrere relevante Substanzen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Mann muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Um 13:00 Uhr kontrollierten Beamte in Niedergebra in der Bahnhofstraße einen 40jährigen Fahrer eines VW Golf. Dieser roch nach Alkohol, ein Vortest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein eingezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell