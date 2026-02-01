PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht im Landkreis unterwegs

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 31.01.2026 wurde um 10:45 Uhr ein 31jähriger Fahrer eines Pkw Opel in Nordhausen in der Kasseler Landstraße von Polizeibeamten kontrolliert. Die Beamten konnten ihren Verdacht mit einem Drogenvortest untermauern, dieser verlief positiv auf mehrere relevante Substanzen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Mann muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Um 13:00 Uhr kontrollierten Beamte in Niedergebra in der Bahnhofstraße einen 40jährigen Fahrer eines VW Golf. Dieser roch nach Alkohol, ein Vortest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 09:05

    LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht!

    Leinefelde-Worbis (ots) - Am Samstag, 31.01.2026 um 00:30 Uhr ereignete sich im Gewerbegebiet von Leinefelde in der Zeißstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der Fahrzeugführer eines grauen PKW VW Passat mit polnischer Zulassung befuhr zur Unfallzeit die Ernemannstraße in Richtung Zeißstraße. Im Kreuzungsbereich Ernemannstraße - Zeißstraße missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt eines auf der ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 09:00

    LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss am Steuer eines PKW

    Leinefelde-Worbis (ots) - Bereits am Freitag, 30.01.2026 um 22:35 Uhr wurde ein 22jähriger Fahrzeugführer in Leinefelde, Zentraler Platz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es zeigte sich, dass der Fahrer vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte, denn anders ließ sich das Ergebnis des durchgeführten Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,02 Promille nicht erklären. Aufgrund des Wertes knapp ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 09:00

    LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

    Büttstedt (ots) - Am Samstag, 31.01. um 22:40 Uhr wurde der Fahrzeugführer eines Transporter in der Ortslage Büttstedt im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Beim 43jährigen Fahrer zeigten sich während der Kontrolle Auffälligkeiten, die den Verdacht der vorherige Aufnahme von alkoholischen Getränken und auch Drogen begründeten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte im Ergebnis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren