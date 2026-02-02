Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebstahl in Mehrfamilienhaus

Nordhausen (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, kam es in der Nacht vom Sonntag auf Montag in der Bahnhofstraße in Nordhausen zu einem Fahrraddiebstahl. Unbekannte Diebe betraten hier auf ungeklärte Art und Weise ein Mehrfamilienhaus. Anschließend begaben sich die Täter zu dem Fahrradkeller. Da dieser unverschlossen war, konnten sich die Einbrecher ungestört an den Fahrrädern zu schaffen machen. Letztlich klauten die Täter ein hochwertiges E-Bike in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, Türen aber auch Fenster in Abwesenheit geschlossen zu halten, um es Einbrechern zu erschweren. Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell