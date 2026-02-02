PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebstahl in Mehrfamilienhaus

Nordhausen (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, kam es in der Nacht vom Sonntag auf Montag in der Bahnhofstraße in Nordhausen zu einem Fahrraddiebstahl. Unbekannte Diebe betraten hier auf ungeklärte Art und Weise ein Mehrfamilienhaus. Anschließend begaben sich die Täter zu dem Fahrradkeller. Da dieser unverschlossen war, konnten sich die Einbrecher ungestört an den Fahrrädern zu schaffen machen. Letztlich klauten die Täter ein hochwertiges E-Bike in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, Türen aber auch Fenster in Abwesenheit geschlossen zu halten, um es Einbrechern zu erschweren. Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 08:15

    LPI-NDH: Kellereinbrüche in Nordhausen

    Nordhausen (ots) -   Am vergangenen Wochenende kam es in Nordhausen durch unbekannte Täter zu mehreren Kellereinbrüchen im Bereich der Semmelweisstraße und des Kornmarkts. Hierbei gingen die Täter zumeist immer gleich vor. Zunächst verschafften sich die Diebe auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Gebäuden und letztlich auch in die Kellerbereiche. Dort angelangt, brachen die Täter die Türen der ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 13:51

    LPI-NDH: Täter überführt

    Nordhausen (ots) - Am Samstag, den 31.01.2026 begab sich ein Mann zu einem Geschäft in Nordhausen in der Bochumer Straße/Ecke Martin-Niemöller-Straße und entnahm kurzerhand mehrere Pullover von einem Aufsteller im Außenbereich. Leider wurde die Polizei erst einige Minuten nach dem Vorfall hinzugezogen, weshalb eine Nahbereichsprüfung keinen Erfolg brachte. Glücklicherweise hatte eine couragierte Passantin, die den Täter beobachtet hatte, diesen mit ihrem Handy ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 13:26

    LPI-NDH: Berauscht im Landkreis unterwegs

    Nordhausen (ots) - Am Samstag, den 31.01.2026 wurde um 10:45 Uhr ein 31jähriger Fahrer eines Pkw Opel in Nordhausen in der Kasseler Landstraße von Polizeibeamten kontrolliert. Die Beamten konnten ihren Verdacht mit einem Drogenvortest untermauern, dieser verlief positiv auf mehrere relevante Substanzen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Mann muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Um 13:00 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren