Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Weitere witterungsbedingte Unfälle und unzählige festgefahrene Fahrzeuge

Südosthessen (ots)

(lei) Glatte und verschneite Straßen halten seit Sonntagabend Einsatzkräfte auf Trab. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen waren seither dutzende Einsätze abzuarbeiten. In vielen Fällen wurden Hilfeleistungen für festgefahrene oder querstehende Fahrzeuge erforderlich, die nicht mehr weiterkamen und teilweise Fahrbahnen blockierten. Der Großteil der Notrufe und Mitteilungen betraf jedoch Verkehrsunfälle. Nachdem sich die Zahl der mutmaßlich schneebedingten Verkehrsunfälle bis zum gestrigen Morgen auf 20 belief (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6203551), summierte sich diese inzwischen auf aktuell 58 Unfälle im gesamten Zuständigkeitsbereich.

Auszug aus den bisherigen Vorkommnissen:

Am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr verlor eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 486 die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Caddy sowie einem Linienbus. Der Caddy wurde infolge des Aufpralls in die Leitplanke geschoben und anschließend gegen den Bus gedrückt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf über 22.000 Euro. Die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nahezu zeitgleich kam in Sinntal zwischen Sterbfritz und Oberzell ein Streufahrzeug von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Graben und kippte auf die Seite. Das geladene Streusalz verteilte sich dabei auf der Umgebung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Etwa eine Stunde später kollidierte ein weiteres Winterdienstfahrzeug in der Rue de Conflans in Hanau mit mehreren geparkten Autos. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Kurz darauf rutschte in Niederdorfelden ein Schulbus beim Abbiegen auf glatter Fahrbahn in den Zaun eines Sportgeländes. Auch hier wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt.

Gegen Mittag verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 276 zwischen Brachttal und Wächtersbach die Kontrolle über ihren Hyundai, geriet ins Schleudern und prallte mit einem Transporter zusammen. Die Frau zog sich blutige Kopfverletzungen zu und kam in eine Klinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Straße war für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

Am Nachmittag wurden in Erlensee Jugendliche gemeldet, die größere Schneehaufen von einer Brücke auf die Fahrbahn der Landesstraße 3193 warfen. Schäden sind bislang nicht bekannt geworden, die Verantwortlichen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Gegen 14.45 Uhr kollidierte in der Hanauer Rochusstraße ein Linienbus mit einem Wohnhaus. Auch hier blieb es nach derzeitigem Stand bei Sachschaden.

Kurz nach 17 Uhr stürzte auf der Landesstraße 3405 zwischen Offenbach und Heusenstamm ein Baum auf ein Auto, so die Meldung. Die Fahrerin blieb offenbar unverletzt. Als mögliche Ursache wird Schneelast angenommen. Die Feuerwehr beseitigte den Baum, sodass die Fahrbahn kurz darauf wieder freigegeben werden konnte.

Ebenfalls um diese Uhrzeit wurden im Bereich des sogenannten Omega-Tunnels in Obertshausen Jugendliche beziehungsweise Kinder gemeldet, die Schnee- und Eisbrocken auf durchfahrende Fahrzeuge warfen. Auch in diesem Fall kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu keinen Schäden.

In der Nacht zu Dienstag kam ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 2.20 Uhr auf der Landesstraße 3117 bei Rodgau in einer Kurve an der Abzweigung zur Udenhoutstraße von der Fahrbahn ab und stürzte mit seiner C-Klasse auf die Seite. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss; ein Atemalkoholtest ergab 1,84 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Derzeit ist eine Entspannung der Lage festzustellen. Das witterungsbedingte Einsatzaufkommen geht spürbar zurück.

Für ein sicheres Vorankommen ist neben angepasster Geschwindigkeit insbesondere die richtige Bereifung sowie der ordnungsgemäße Zustand der Fahrzeuge entscheidend. Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Hanau führten daher am Montag entsprechende Kontrollen durch. Gemeinsam mit Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz wurde insbesondere darauf geachtet, ob Fahrzeuge schneefrei waren und Kennzeichen ordnungsgemäß lesbar waren. Bei den Kontrollen zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr an drei Örtlichkeiten im Stadtgebiet wurden zahlreiche Verstöße festgestellt: Zehn Fahrzeuge waren mit unzureichender Bereifung unterwegs, in fünf Fällen waren Fahrzeuge vor Fahrtantritt nicht vom Schnee befreit worden. Zudem ahndeten die Einsatzkräfte Gurt- und Handyverstöße - insbesondere unter den aktuellen Witterungsbedingungen ein erhebliches Risiko.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell