LPI-J: Kollision am Vormittag
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eine 75-Jährige fuhr am Mittwochvormittag mit ihrem KIA von der Goethestraße in die Klosterlausnitzer Straße, dabei kam die Frau zu weit nach rechts und touchierte einem am Fahrbahnrand abgestellten Nissan. Ordnungsgemäß verständigte die Frau die Polizei. Diese nahm die Personalien auf und verständigte den Geschädigten über die Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
