LPI-J: Schneeballschlacht endet in Polizeieinsatz
Jena (ots)
Mehrere Kinder spielten am Mittwochnachmittag in der Jenaer Innenstadt mit dem verbleibenden Schnee. Ein 20-Jähriger alarmierte daraufhin die Polizei, da die Kinder wohl ein Auto beschädigt haben sollten. Die alarmierten Beamten prüften die Situation. Dabei konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug eines 47-Jährigen leicht beschädigt wurde. Nachdem ein Personalien Austausch gewährleistet wurde, verwiesen die Beamten auf die zivilrechtlichen Ansprüche, da ein Straftatverdacht nicht begründet werden konnte.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell