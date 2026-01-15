PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schneeballschlacht endet in Polizeieinsatz

Jena (ots)

Mehrere Kinder spielten am Mittwochnachmittag in der Jenaer Innenstadt mit dem verbleibenden Schnee. Ein 20-Jähriger alarmierte daraufhin die Polizei, da die Kinder wohl ein Auto beschädigt haben sollten. Die alarmierten Beamten prüften die Situation. Dabei konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug eines 47-Jährigen leicht beschädigt wurde. Nachdem ein Personalien Austausch gewährleistet wurde, verwiesen die Beamten auf die zivilrechtlichen Ansprüche, da ein Straftatverdacht nicht begründet werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Vandalismus in Neulobeda

    Jena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an dem Außenbereich eines Lokals einen Tisch und zwei Mülleimer beschädigt. Ein 36-Jähriger meldete am Mittwochabend die Beschädigungen der Polizei. Nach einer ersten Überprüfung der Schäden, entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Kind nach Bremsvorgang leicht verletzt

    Jena (ots) - Ein 39-Jähriger holte am Mittwochnachmittag seinen siebenjährigen Sohn aus der Grundschule in Jena-Löbstedt ab. Doch das Kind wollte sich nachdem einsteigen nicht Anschnallen und geriet in Streit mit seinem Vater. Der Mann fuhr schlussendlich los und musste in einer Verkehrssituation scharf Bremsen. Das zu dem Zeitpunkt nicht angeschnallte Kind wurde dabei gegen die Frontscheibe geschleudert. Die ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:24

    LPI-J: Einbruch - Zeugen gesucht

    Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 09.01.2026 und dem 13.01.2026 kam es zu einem Einbruch in der Niederroßlaer Straße in Apolda. Unbekannte Täter verschafften sich über den Hintereingang Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Sie öffneten mehrere Türen im Keller und im Dachbodenbereich. Aus einem Kellerabteil wurde eine Gasflasche entwendet. Zudem wurde die Scheibe einer Wohnungstür einer leerstehenden Wohnung eingeschlagen, ein Zutritt zur Wohnung gelang jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren