Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind nach Bremsvorgang leicht verletzt

Jena (ots)

Ein 39-Jähriger holte am Mittwochnachmittag seinen siebenjährigen Sohn aus der Grundschule in Jena-Löbstedt ab. Doch das Kind wollte sich nachdem einsteigen nicht Anschnallen und geriet in Streit mit seinem Vater. Der Mann fuhr schlussendlich los und musste in einer Verkehrssituation scharf Bremsen. Das zu dem Zeitpunkt nicht angeschnallte Kind wurde dabei gegen die Frontscheibe geschleudert. Die Frontscheibe wurde bei dem Aufprall beschädigt. Das Kind wurde leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Ob das Kind sich kurz vorher abgeschnallt hatte oder der Vater losgefahren ist, ohne die Sicherung des Kindes zu gewährleisten ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis: Schnallen sie ihre Kinder vor Fahrtantritt an und nutzen sie entsprechende Kindersitze. Fahren sie erst los, wenn das Kind wirklich angeschnallt ist, wenn sie das nicht tun, stellt dies nicht nur eine Ordnungswidrigkeit dar, sondern ist auch eine erhebliche Gefährdung für ihr Kind.

