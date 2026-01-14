Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch schlägt fehl

Weimar (ots)

Ein 47-Jähriger stellte bereits am Samstag den versuchten Einbruch in seinen Keller in der Weimarer Westvorstadt fest. Er informierte dann am Dienstag die Polizei über den Vorfall. Unbekannte hatten versucht die Tür zu seinem Kellerraum aufzuhebeln. Nachdem dies misslang entfernten sich die Täter vom Tatort. Aktuell gibt es keine Hinweise zu möglichen Tätern. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

