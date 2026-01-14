PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 09.01.2026 und dem 13.01.2026 kam es zu einem Einbruch in der Niederroßlaer Straße in Apolda. Unbekannte Täter verschafften sich über den Hintereingang Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Sie öffneten mehrere Türen im Keller und im Dachbodenbereich. Aus einem Kellerabteil wurde eine Gasflasche entwendet. Zudem wurde die Scheibe einer Wohnungstür einer leerstehenden Wohnung eingeschlagen, ein Zutritt zur Wohnung gelang jedoch nicht. Ob neben der Gasflasche noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

