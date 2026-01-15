PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus in Neulobeda

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an dem Außenbereich eines Lokals einen Tisch und zwei Mülleimer beschädigt. Ein 36-Jähriger meldete am Mittwochabend die Beschädigungen der Polizei. Nach einer ersten Überprüfung der Schäden, entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

