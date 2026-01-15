PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneute Betrugsversuche

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 90-Jähriger erhielt am Mittwochvormittag einen Anruf von einer ihm unbekannten Telefonnummer. Ihm wurde gesagt, dass er Täter in einem Strafverfahren wäre und er deswegen Geld bezahlen müsste. Dies stellte jedoch nicht die Realität dar. Der ältere Herr hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Trotz dessen gab die Anruferin an, dass er eine Strafe über 7.000 Euro erhalten habe. Die Frau würde ihn aber als Mandant übernehmen, was dann lediglich 1.500 Euro kosten würde. Der Herr ließ sich davon nicht beeindrucken und beendete das Gespräch. Seine 43-Jährige Tochter verständigte in der Folge die Polizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrug ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

