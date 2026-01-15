Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pyrotechnik gezündet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 42-Jähriger aus Kahla meldete, dass am Mittwochabend, Jugendliche eine Silvesterrakete gezündet hatten und die Rakete bei seinem Balkon explodiert sei. Mutmaßlich wurden übriggebliebene Raketen von der Silvesternacht gezündet. Die Beamten begaben sich zum Einsatzort und trafen auf den 42-Jährigen sowie mehrere Jugendliche. Es wurde festgestellt, dass mutmaßlich ein 38-Jähriger die Rakete von seinem Balkon aus gezündet hatte und diese dann in der Nähe des Anrufers explodierte. Dieser wurde nicht verletzt und es wurde auch nichts beschädigt. Die Beamten haben ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Zünden von Pyrotechnik aufgenommen.

