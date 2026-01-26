Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bus rutschte gegen Haltestellenhäuschen

Offenbach am Main (ots)

(me) Mutmaßlich aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse kollidierte am Montagmoren ein Linienbus mit dem Unterstand einer Haltestelle. Gegen 7.25 Uhr war der weiße Bus an der Haltestation in der Feldstraße (100er-Hausnummern) ankommen und gerade wieder im Begriff seine Fahrt fortzusetzten, als das Heck des Fahrzeugs mit OF-Kennzeichen aufgrund der Glätte der Fahrbahn wegrutschte und mit dem Wartehäuschen zusammenstieß. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100).

