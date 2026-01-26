Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ladendiebe mit drei Paletten Mixgetränken geschnappt; Nach Saunagang: Polizei ermittelt gegen 36-Jährige wegen sexueller Belästigung; Fahrzeugteilediebe hinterließen hohen Sachschaden an BMW und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Ladendiebe mit drei Paletten Mixgetränken geschnappt - Hanau

(cb) Bei zwei von drei mutmaßlichen Ladendieben klickten am Samstag die Handschellen, nachdem diese versucht haben sollen, drei Paletten Getränke im Wert von etwa 180 Euro zu stehlen. Das Trio wollte wohl gerade einen Einkaufsmarkt in der Luise-Kiesselbach-Straße mit über 70 Getränkedosen ohne Bezahlung verlassen, als sie von zwei Mitarbeitern des Geschäftes gestellt worden waren. Ein Unbekannter konnte flüchten. Die beiden anderen Langfinger, ein 35-Jähriger und sein 39 Jahre alter Begleiter, konnten gegen 14.05 Uhr festgehalten und den hinzugerufenen Schutzleuten übergeben werden. Die Polizisten nahmen die beiden Männer mit auf die Dienststelle, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls zu. Die Kriminalpolizei in Hanau nimmt unter der Telefonnummer 06181 100-123 Zeugenhinweise entgegen.

2. Sachbeschädigung in Kiosk: Wer hat etwas beobachtet? - Hanau

(me) Kameras besprüht und Kabel durchtrennt. Ob die beiden Täter am Samstagabend in dem Kiosk noch mehr vorhatten, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Gegen 19.05 Uhr betraten die beiden augenscheinlich Heranwachsenden den Selbstbedienungsladen in der Steinheimer Straße (20er-Hausnummern). Dort schaltete das Duo kurzerhand die Überwachungskamera aus, indem sie die Bildschirme mit Farbe beschmierten und die Netzkabel durchschnitten. Beide Übeltäter waren ungefähr 1,80 Meter groß. Einer der beiden war komplett dunkel gekleidet, trug ein schwarzes Basecap und einen Rucksack. Der andere war mit einer schwarzen Winterjacke mit auffällig weißen Ärmeln bekleidet und soll eine schwarze Bauchtasche getragen haben. Hinweisgeber können sich auf dem Polizeirevier in Hanau (06181 100-120) melden.

3. Nach Saunagang: Polizei ermittelt gegen 36-Jährige wegen sexueller Belästigung - Hanau

(fg) Sie soll einem Gast in die Männerumkleide gefolgt sein und ihm mit der flachen Hand auf das Gesäß geschlagen haben. Die Kripo ermittelt gegen eine 36-Jährige nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, in der Sauna im Heinrich-Fischer-Bad in der Eugen-Kaiser-Straße und begab sich nach dem Sauna-Besuch in die Umkleide. Weshalb die Frau ihm folgte und körperlich anging ist bislang nicht bekannt. Beim Eintreffen der Polizei soll die deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Hanauerin den Mann zudem beleidigt haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Die Verdächtige musste mit zur Wache, wo sie nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung eine Blutprobe abgeben musste. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Wer hat die Hakenkreuze aufgesprüht? - Hanau

(cb) Wer hat die Hakenkreuze aufgesprüht? Das fragen sich die Ermittler der Staatsschutzabteilung und suchen Zeugen der Tat, welche sich zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 9 Uhr ereignete. Ein Hakenkreuz, ein rassistisches Symbol sowie einen Schriftzug hatten die Täter mit weißer Farbe auf die Fassade und Fenster einer Tagesstätte im Isarweg (einstellige Hausnummern) aufgebracht. Hierdurch verursachten sie einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Staatsschutzabteilung hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet und bittet unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Hinweise.

5. Einbrecher flüchteten mit Kupferkabeln - Schöneck

(cb) Einbrecher überwanden am Sonntag, gegen 2 Uhr, gleich zwei Tore zu einem Firmengelände in der Falltorstraße (30er-Hausnummern), um anschließend mehrere Kisten mit Kupferkabeln im Wert von etwa 10.000 Euro zu stehlen. Außerdem brachen sie gewaltsam in das Firmengebäude ein und entwendeten aus diesem Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Des Weiteren sollen die Täter versucht haben, zwei Brummis, welche auf dem Gelände parkten, kurzzuschließen; dies misslang jedoch. Insgesamt, so die Einschätzung der Ermittler der Kripo, hinterließen die Ganoven einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit den Beamten des Einbruchskommissariats unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

6. Fahrzeugteilediebe hinterließen hohen Sachschaden an BMW - Maintal

(cb) Einen Sachschaden von etwa 25.000 Euro hinterließen Fahrzeugteilediebe, nachdem sie beide Frontscheinwerfer eines BMW 320 ausgebaut hatten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand der schwarze BMW auf einem Parkplatz in der Wingertstraße, als sich die Unbekannten am Sonntag, gegen 2.40 Uhr, dem Fahrzeug in der Nacht näherten. Hiernach zerschnitten die Täter die Verkleidung des Wagens, vermutlich um die Alarmanlage zu deaktivieren, schraubten dann die Fahrzeugfront ab und bauten schließlich die Frontscheinwerfer aus. Zeugen, welche Hinweise auf die Fahrzeugteilediebe geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei den Ermittlern in Hanau zu melden (06181 100-123)

7. Zeugensuche nach Einbruch in Friseurgeschäft und drei weiteren Einbruchsversuchen - Gelnhausen

(fg) Nach einem Einbruch in ein Friseurgeschäft am frühen Samstagmorgen und drei Einbruchsversuchen ermittelt die Kriminalpolizei. Sie geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus und bittet Zeugen, sich zu melden. Am Samstagmorgen, zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr, verschafften sich zwei Unbekannte durch das Beschädigen des Glases der Haupteingangstür Zugang zu einem Friseursalon in der Hailerer Straße (10er-Hausnummern). Ein Täter wartete am Eingang, während sein Komplize den Laden durchsuchte. Mit mehreren elektrischen Maschinen, Scheren und Bargeld floh das Duo letztlich. Bereits am Freitagabend war es gegen 23.30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Bäckerei in der Straße "Untermarkt" (einstellige Hausnummern) gekommen. Noch bevor die beiden Unbekannten in die Bäckerei eindringen konnten, wurden sie von einer in den Räumlichkeiten befindlichen Person bemerkt. Daraufhin flüchteten die beiden Männer in Richtung Schmidtgasse. Etwa 40 Minuten später, gegen 0.10 Uhr (Samstagmorgen), versuchten ebenfalls zwei Männer in der Straße "Im Ziegelhaus" (einstellige Hausnummern) die Eingangstür eines dortigen Supermarktes einzudrücken. Dies misslang, ebenso wie der Versuch, das Schloss mit einem Stein zu zerstören. Eine installierte Videoschutzanlage filmte die beiden Unbekannten, sodass erste Personenbeschreibungen vorliegen. Täter 1:

- circa 1,80 Meter groß - bekleidet mit einem grauen Hoodie, einer schwarzen Jacke mit weißen Applikationen, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen

Täter 2:

- etwa 1,80 Meter groß - trug einen schwarzen Hoodie, eine blaue Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe

In der Nacht zum Samstag beabsichtigten Unbekannte zudem mit einem Hebelwerkzeug durch die verschlossene Eingangstür in eine Kunstgalerie in der Seestraße (einstellige Hausnummern) einzubrechen; dies misslang jedoch. An der Eingangstür der Galerie entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

8. Zigarettenautomat gesprengt: Wer kann Hinweise auf die Täter geben? - Gelnhausen

(cb) Ein Mitteiler informierte am Sonntag, gegen 14.45 Uhr, die Polizei über einen augenscheinlich aufgesprengten Zigarettenautomaten in der Straße "Krempsche Spitze" (einstellige Hausnummern). Vor Ort stellten die eingesetzten Ordnungshüter fest, dass Unbekannte den Automaten zerstört und anschließend die darin befindlichen Zigaretten und das Bargeld eingesackt hatten. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Gelnhausen bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

9. Einbruch in Wohnhaus: Diebe klauten Schmuck - Wächtersbach

(me) Die Kriminalpolizei aus Hanau ermittelt wegen eines Einbruchs vom Samstag. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr gelang es den Ganoven über das Hoftor in der Siedlungsstraße (30er-Hausnummern) zu klettern und im weiteren Verlauf ein Fenster des Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Hiernach durchsuchten die Langfinger das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Neben dem angerichteten Schaden von etwa 4.000 Euro fanden die Eindringlinge offenbar auch Schmuck im Wert von mehr als 10.000 Euro. Mit ihrer Beute machten sie sich hiernach in unbekannte Richtung auf und davon. Zeugen nehmen bitte über die Hotline 06181 100-123 mit den Ermittlern Kontakt auf.

10. Entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs: zwei Jugendliche verletzt - Bad Soden-Salmünster

(cb) Am Sonntagnachmittag kam es in einem Kreisverkehr in der Spessartstraße / "Am Palmusacker" zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei jugendliche E-Scooter-Fahrer Verletzungen davontrugen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren die beiden 15-Jährigen, gegen 12.10 Uhr, gemeinsam auf dem E-Scooter auf der Spessartstraße in Richtung "Am Palmusacker" unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr wechselte der E-Scooter-Lenker von der rechten auf die linke Fahrspur und fuhr entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. Hier kam es dann zur Kollision mit einem ihm entgegenkommendem schwarzen BMW. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Teenager Verletzungen. Einer von ihnen musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der E-Scooter sowie der BMW wurden durch den Unfall beschädigt, der Gesamtschaden wird auf 2.300 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Polizeistation in Bad Orb (06052 9148-0).

In diesem Zusammenhang noch einmal die Sicherheitstipps der Polizei bezüglich des Fahrens mit E-Scootern:

- nur eine Person pro Roller, denn E-Scooter sind Einzelfahrzeuge. Zu zweit fahren ist verboten und gefährlich. - striktes Alkoholverbot - es gelten die gleichen Alkoholpromillegrenzen wie beim Autofahren (für Fahrer unter 21 Jahren 0,0 Promille) - Handyverbot während der Fahrt - vorhandene Radwege, Radfahrstreifen und Fahrradstraße nutzen; nur wenn diese fehlen, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden.

11. Nach körperlichem Angriff: Polizei sucht nach Zeugen - Bad Soden-Salmünster

(me) Ein Mann wurde Freitagnacht nach einer kurzen Konversation von drei Personen angegriffen und durch diese verletzt. Gegen 22.40 Uhr wurde der 22-Jährige in der Bahnhofstraße, vor einem dortigen Imbiss, durch das Trio angesprochen. Nach dem Austausch von ein paar Worten sei der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Mann unvermittelt mit einem Gegenstand auf den Kopf und mit Fäusten ins Gesicht geschlagen worden. Durch die Gewalteinwirkung habe er oberflächliche Verletzungen davongetragen. Danach wären die zwischen 16 und 18 Jahre alten und circa 1,70 Meter großen Jugendlichen davongerannt. Einer seiner Kontrahenten hatte schwarze Locken und war von kräftiger Statur. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte bei der Polizei aus Bad Orb (06052 9148-0).

Offenbach, 26.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

