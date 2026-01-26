Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Handtasche aus Toyota gestohlen: Hinweise erbeten!; Mit Schere bedroht: 34-Jähriger kam in Fachklinik; Kletternder Einbrecher überrascht und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schwarzen Golf angedotzt und geflüchtet - Offenbach

(cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hat am Dienstag (20. Januar) einen schwarzen Golf, der in der Erich-Ollenhauer-Straße (einstellige Hausnummern) parkte, am Fahrzeugheck angedotzt. Ohne sich um den dadurch entstandenen Sachschaden von etwa 700 Euro zu kümmern, flüchtete dieser anschließend. Vermutlich, so die Ermittler, wurde der GTI mit OF-Kennzeichen zwischen 1 Uhr und 13 Uhr beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nehmen die Beamten des Polizeireviers Offenbach entgegen (069 8098-5100).

2. Handtasche aus Toyota gestohlen: Hinweise erbeten! - Offenbach

(cb) Eine schwarze Lederhandtasche samt Geldbörse erbeutete ein Unbekannter, nachdem dieser einen Toyota mit OF-Kennzeichen aufgebrochen hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte der Täter zwischen Freitag, 23.30 Uhr und Samstag, 8 Uhr, eine Fahrzeugscheibe des grauen Corolla, öffnete den Wagen und durchsuchte diesen. Im Anschluss flüchtete der Langfinger mit der im Fahrzeuginneren aufgefundenen Handtasche. Der silberne Wagen, an dem ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand, war zur Tatzeit am Fahrbahnrand der Heinrich-Heine-Straße im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellt. Zeugen setzen sich bitte telefonisch mit der Kriminalpolizei unter der 069 8098-1234 in Verbindung.

3. 35-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(me) Etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, kurze und dunkelbraune Haare, helles Hemd, auffallend schiefe Nase: So lautet die Beschreibung eines Angreifers von Samstagnacht. Die Ursache der Auseinandersetzung, die in einem Lokal in der Geleitstraße (10er-Hausnummern) stattfand, ist noch völlig unklar. Gegen 23.30 Uhr gerieten der 35-Jährige und sein bislang unbekannter Kontrahent aneinander. Im Zuge der Rangelei wurde der aus dem Westerwald stammende Mann geschlagen. Möglicherweise kam auch ein Messer zum Einsatz, da er auch oberflächliche Schnittverletzungen davontrug. Die Ermittler aus Offenbach suchen nun nach Zeugen der Konfrontation. Diese melden sich bitte über die Telefonnummer 069 8098-5100.

4. Renault Kangoo beschädigt: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(fg) Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein roter Renault Kangoo in der Münchener Straße beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Fahrzeughalter parkte seinen roten Wagen am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, in Höhe der Hausnummer 23. Als er am Montagmorgen, gegen 8.20 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Schäden im Bereich der Fahrertür fest. Aufgrund des Schadensbildes dürfte sich am Heck des verursachenden Fahrzeugs ein "Tritt" befinden. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06074 837-0 zu melden.

5. Wer fuhr gegen den Fiat Panda? - Mühlheim am Main

(me) Wer fuhr gegen den grauen Fiat Panda? Das fragt sich aktuell die Polizei aus Mühlheim am Main und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Beamten davon aus, dass der Verursacher die Hausener Straße (10er-Hausnummern) befuhr und den Kleinwagen mit OF-Kennzeichen beim Vorbeifahren beschädigte. Hiernach fuhr der Wagenlenker einfach davon, ohne den Unfall gemeldet zu haben. Zu dem Zusammenstoß kam es zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 15 Uhr. Hinweisgeber nehmen bitte mit der Wache der Polizeistation (06108 6000-0) Kontakt auf.

6. Mit Schere bedroht: 34-Jähriger kam in Fachklinik - Rodgau

(fg) Die Polizei war am Sonntagabend, kurz vor 21 Uhr, in einem Pflegewohnheim in der Albert-Rißberger-Straße im Ortsteil Weiskirchen im Einsatz und hat Ermittlungen gegen einen 34-Jährigen eingeleitet. Dieser soll eine Mitarbeiterin unter anderem mit einer Schere bedroht haben. Aufgrund seines Gesundheitszustands, der Verdächtige soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben, kam der 34-Jährige anschließend in eine Fachklinik. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

7. Schwarzer Opel beschädigt: Zeugensuche der Polizei - Rödermark

(me) Ein bislang unbekannter Wagenlenker touchierte offenbar beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Opel und hinterließ an diesem einen Schaden von mehreren hundert Euro. Da der Verursacher danach einfach davonfuhr, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich über die Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden. Der Unfall ereignete sich am Freitag, zwischen 14.30 Uhr und 20.15 Uhr auf einem Park-and-Ride Parkplatz in der Dieburger Straße.

8. Kletternder Einbrecher überrascht - Zeugen gesucht! - Hainburg

(fg) Im Ortsteil Klein-Krotzenburg beabsichtigte ein Unbekannter am Samstagmorgen, gegen 6.40 Uhr, in der Straße "Ostring" (einstellige Hausnummern) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Hierzu kletterte der Täter über einen Zaun auf einen dortigen Dachvorsprung und war gerade im Begriff das Badezimmerfenster aufzuhebeln. Eine auf der Fensterbank stehende Topfpflanze fiel jedoch zu Boden, weshalb eine Anwohnerin auf den Mann aufmerksam wurde. Dieser machte sich über den Hof davon. Am Fenster entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Im Kiesweg war es am Freitagabend, zwischen 21 Uhr und 22 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Der Unbekannte stieg ebenfalls über ein Fenster ins Innere rein. Er nahm offensichtlich nichts mit. Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs ist davon auszugehen, dass es sich um denselben Täter handelt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

9. Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Auto und E-Scooter - Seligenstadt

(me) Da beide Unfallbeteiligten angaben, ihre jeweilige Ampel bei "Grün" überfahren zu haben, sucht die Polizei aus Seligenstadt nun nach Zeugen der Kollision von Samstag. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Hyundai-Lenkerin gegen 18.10 Uhr die Offenbacher Landstraße (einstellige Hausnummern) und stieß mit einem, eine Fußgängerampel überfahrenden, E-Scooter zusammen. Durch den Aufprall wurde der 14-jährige Zweiradfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.700 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere etwas zur Schaltung der Ampel sagen können, setzen sich bitte mit der Wache der Polizeistation (06182 8930-0) in Verbindung.

Offenbach, 26.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

