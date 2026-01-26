Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sachgebiet "Tuner, Raser und Poser" im Einsatz: Fahrzeug sichergestellt

(fg) Das Sachgebiet Tuner, Raser und Poser der operativen Einheit Bundesautobahn (kurz "TRuP") führte am Freitag- und Samstagabend mehrere Kontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen durch.

Am späten Samstagabend, gegen 23.10 Uhr, fiel den Verkehrsspezialisten eine Mercedes C-Klasse mit offenbar zu lautem Abgasgeräusch auf. Bei einer genauen Inaugenscheinnahme der Abgasanlage stellten die Zivilpolizisten fest, dass es wohl zu einer Veränderung an den Endschalldämpfern gekommen war; so waren Rohre eingeschweißt, wodurch die eigentliche Aufgabe der Schalldämpfung nicht mehr gegeben war. Der Wagen wurde sichergestellt und wird nun einem Sachverständigen zur Begutachtung vorgestellt. Den 28-jährigen Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld.

Eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen mündete am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, in einer Kontrolle eines Opels. Den Zafira stellten die Ordnungshüter zuvor auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln fest. Bei der Überprüfung kam heraus, dass der Opel aufgrund eines fehlenden Versicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben war. Im Zuge der anschließenden Kontrolle konnte die 54-jährige Fahrzeugführerin und -halterin nicht nachweisen, dass eine neue Versicherung abgeschlossen worden war. Aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden die Kennzeichen daher einbehalten, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Neben den vorgenannten Sachverhalten konnten noch diverse andere Verkehrsverstöße, unter anderem Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie Rotlichtverstöße, festgestellt werden.

Offenbach, 26.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

