POL-OF: Mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft

Maintal / Frankfurt am Main (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Nachdem Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in der Hanauer Landstraße zwei mutmaßliche Einbrecher im Alter von 41 und 44 Jahren festgenommen hatten (wir berichteten unter Meldung 2: Mutmaßliche Einbrecher nach Ortung festgenommen / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6202605), wurde im Zuge einer richterlichen Vorführung am Amtsgericht in Hanau auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft gegen die beiden angeordnet.

Polizeibeamte waren den Tatverdächtigen nach einem Hinweis des Geschädigten über die Ortung eines gestohlenen Gegenstandes auf die Schliche gekommen. Die Festgenommenen kamen nach der richterlichen Vorführung jeweils in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Daneben sind auch weiterführende, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Gegenstand behördlicher Prüfungen.

Offenbach, 26.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

