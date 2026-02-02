PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Verkehrszeichen kollidiert

Sondershausen (ots)

Mehr als 4000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag in Sondershausen ereignete. Ein Autofahrer war gegen 17.45 Uhr auf der August-Bebel-Straße unterwegs und beabsichtigte, auf die Erfurter Straße aufzufahren. Am Kreisverkehr kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 02.02.2026 – 09:27

    LPI-NDH: Mehrere hundert Euro an Betrüger verloren

    Mühlhausen (ots) - In Mühlhausen wurde eine Frau in der vergangenen Woche Opfer von Betrügern. Über eine Plattform in den sozialen Medien kontaktierte sie eine vermeintliche Hundevermittlungsagentur, um den Kauf eines Welpen zu vereinbaren. Im weiteren Verlauf überwies die Geschädigte mittels Zahlungskarten mehrere hundert Euro an die Betrüger, ohne dass die Geschädigte den Hund erhielt. Die Polizei ermittelt ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 08:17

    LPI-NDH: Fahrraddiebstahl in Mehrfamilienhaus

    Nordhausen (ots) -   Wie am Montagmorgen bekannt wurde, kam es in der Nacht vom Sonntag auf Montag in der Bahnhofstraße in Nordhausen zu einem Fahrraddiebstahl. Unbekannte Diebe betraten hier auf ungeklärte Art und Weise ein Mehrfamilienhaus. Anschließend begaben sich die Täter zu dem Fahrradkeller. Da dieser unverschlossen war, konnten sich die Einbrecher ungestört an den Fahrrädern zu schaffen machen. Letztlich ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 08:15

    LPI-NDH: Kellereinbrüche in Nordhausen

    Nordhausen (ots) -   Am vergangenen Wochenende kam es in Nordhausen durch unbekannte Täter zu mehreren Kellereinbrüchen im Bereich der Semmelweisstraße und des Kornmarkts. Hierbei gingen die Täter zumeist immer gleich vor. Zunächst verschafften sich die Diebe auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Gebäuden und letztlich auch in die Kellerbereiche. Dort angelangt, brachen die Täter die Türen der ...

    mehr
