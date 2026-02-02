Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Verkehrszeichen kollidiert

Sondershausen (ots)

Mehr als 4000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag in Sondershausen ereignete. Ein Autofahrer war gegen 17.45 Uhr auf der August-Bebel-Straße unterwegs und beabsichtigte, auf die Erfurter Straße aufzufahren. Am Kreisverkehr kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

