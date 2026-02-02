Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügern aufgesessen - mehrere zehntausend Euro erbeutet

Nordhausen (ots)

Ein Nordhäuser ist am Sonntag Onlinebetrügern aufgesessen. Unbekannte täuschen dem Mann vor, dass sie Mitarbeiter seiner Hausband seien und fragten Transaktionsnummern (TAN) ab. Mit diesen tätigten sie Kontobuchungen von mehr als zehntausend Euro. Dem Geschädigten kam dieses komisch vor, sodass er sich an die Polizei wandte. Sofort sperrte der Mann sein Konto, um weitere Zugriffe auf das Konto zu verhindern. Der Computer des Mannes wurde sichergestellt. Vermutlich hatten die Täter zuvor eine Schadsoftware auf dem Rechner des Geschädigten installiert und so womöglich Zugriff auf weitere sensible Daten erhalten.

Beamte der Kriminalpolizei leiteten Ermittlungen ein und warnen eindringlich davor, persönliche Daten sowie TANs am Telefon an Unbekannte herauszugeben, die mit dem Internet verbundenen Endgeräte stets auf dem neusten Stand der Virenabwehr zu halten, um externe Zugriffe und das Aufspielen von Schadsoftware zu verhindern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell